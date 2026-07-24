След въпрос на NOVA българският министър на отбраната Димитър Стоянов съобщи на брифинг, че е изпратил официално писмо до полския си колега Владислав Косиняк за МиГ 29. Отделно по темата той бил говорил с него и по време на срещата на НАТО в Анкара. Стоянов съобщи, че е водил преговори и за втора ръка F-16, като изтъкна, че на първо място за него е важно българското въздушно пространство.

Припомняме, че само преди ден Министерството на отбраната отрече, че България е изпращала запитване за полските изтребители. Стоянов уточни, че той е питал за запасни части, с които да бъдат поддържани изправни българските МиГ-29.

Полша разполага с 14 изтребители МиГ-29 и Украйна иска да ѝ бъдат предоставени. Преди две седмици обаче Варшава обяви, че се отказва от сделка, защото украинците не давали в замяна техни технологии за дронове.

България вероятно е поискала от Полша изтребителите МиГ-29, предвидени за Украйна

Само преди два дни Полша обяви, че е получила искане от неназована страна от НАТО относно изтребителите МиГ-29, обещани по-рано на Украйна. „Получихме искане от страна от НАТО относно МиГ-29”. Затова в момента анализираме как да съгласуваме интересите на Украйна с тези на нашия съюзник в НАТО", каза полският зам.-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за RMF24. Той отказа да отговори на въпрос дали става дума за България.

Българското министерство на отбраната реагира за първи път по темата почти ден след изявленията на полския зам.министър на отбраната, като обяви, че не води преговори за закупуване на МиГ-29 от Полша. Ведомството го направи не с официално съобщение, а през БТА. МО не отговаря на въпроса дали не иска да се използват модули от въпросните полски изтребители за резервни части и за ремонт на българските изтребители МиГ 29, каквато всъщност е основната версия.