Снимка: Алис Дамянова, NOVA
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При втория инцидент шофьорът е избягал
Две катастрофи станаха в сряда вечерта в София. При единия инцидент е загинала жена. Това заяви за NOVA началникът на Охранителна полиция към Първо Районно управление Иван Чонгов.
Първата катастрофа е станала на Околовръстния път на разклона за квартал "Драгалевци" между булевардите „Черни връх“ и „Симеоновско шосе“. При нея е загинала 22-годишна жена, която е била пешеходец. Тя се опитала да пресече мантинелата.
По неофициална информация жената се е опитвала да избяга след семеен скандал.
Снимка: Алис Дамянова, NOVA
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Сигналът за линейката е подаден в 21:07 часа, предаде БТА. Спешният медицински екип е отишъл на мястото на инцидента веднага, но са констатирали смъртта на жената.
Снимка: Алис Дамянова, NOVA
Другото произшествие е станало между ул. „Кубан” и бул. „Възкресение”. При него има пострадала жена, която е в болница, а шофьорът е избягал.
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