Частично е локализиран пожарът, който гори в землището на ямболското село Камен връх.

Запалили са се сухи треви и храсти, а вследствие на силния вятър, огънят се е разпространил бързо и е навлязъл в широколистната гора в посока селото.

Десет противопожарни екипа са на терен и се борят с огнената стихия. В помощ на огнеборците от Болярово, Елхово, Ямбол и Стралджа са изпратени и екипи от Бургас и Сливен.

Със съдействието на областния управител на Ямбол на терен е осигурена тежка верижна техника на „Геогруп“, която изгражда просеки с цел да бъде осигурена допълнителна защита на населеното място и да се ограничи разпространението на огъня.

Снимка: Областна администрация Ямбол

В действията участват още служители на „Гранична полиция“ и на Държавното горско стопанство. Очаква се на терен да бъде насочена и верижна техника от „Мини Марица-изток“.

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На място са кметът на община Болярово и директорът на ОДМВР - Ямбол старши комисар Добрин Димитров. Ръководството на действията на пожарните екипи се осъществява от директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол Иван Динев.

Снимка: Областна администрация Ямбол

По-рано хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожара.

Снимка: Областна администрация Ямбол

Няма данни за пострадали хора, но заради задимяване временно е ограничено движението на пътя между селата Леярово и Стефан Караджово. Между селата Денница и Камен връх също е регистрирано силно задимяване, което създава риск за населението. Задимяване има и в посока село Поляна, община Стралджа. Задействана е системата BG-ALERT, съобщиха от Областната администрация на Ямбол.

Към момента няма опасност за населението и домовете в село Камен връх, съобщи областният управител Георги Чалъков. Задействани са всички институции, които имат отношение към ситуацията. Областният управител увери, че ситуацията се следи постоянно и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки. Община Болярово обяви бедствено положение.