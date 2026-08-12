Синдикати и работодатели се обединиха около изчисляването на минималната работна заплата. По кои въпроси постигнаха съгласие – темата коментират Атанас Кацарчев от КТ „Подкрепа” и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България в „Интервюто в Новините на NOVA”.

По думите на Кацарчев те са се обединили около критериите по изчисляването на заплатите - покупателна способност през издръжка на живота, средна работна заплата, нейният ръст, както и производителността на труда.

До края на септември ще бъде определена минималната заплата за 2027 г.

В допълнение Иванов поясни, че те са постигнали съгласие по тези четири критерия още миналата година. "Това, около което не се обединихме, бяха показателите, по които да се изчисляват възнагражденията", заяви той.

"МРЗ ще се определя спрямо тези критерии. Адекватността на тази заплата ще се измерва, по предложение на министъра на финансите Гълъб Донев, чрез основната работна заплата, като минималната трябва да е над 50% от основната средна работна заплата за страната", изтъкна представителят на КТ "Подкрепа".

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Те обясниха, че очакваната минимална работна заплата за следващата година е 649 евро. "Ако беше оставена старата формула за изчисление на МРЗ, щяхме да имаме 690 евро", поясни Кацарчев. Той даде примери със минималните заплати в други страни - в Латвия тя е 780 евро, в Сърбия - 743 евро, а в Северна Македония - 724 евро.

"Манипулативно е да се смята, че чрез замразяването на заплатата, дава определен резултат върху нея, защото не действа. Затова работим по нов механизъм, който да работи. Изчисляването до момента беше неадекватно, защото за трите години, в които се прилагаше, МРЗ се увеличи с 55%, а инфлацията беше 17% и ниски стойности на ръста на икономика и производителността", уточни Добрин Иванов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев