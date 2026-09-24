Украйна ще получи близо 3 млрд. евро европейско финансиране, след като Съветът на ЕС даде зелена светлина за осмото редовно плащане по Механизма за Украйна (Ukraine Facility). За първи път част от средствата - близо 800 млн. евро - ще бъдат осигурени чрез Заема за подкрепа на Украйна. Това съобщи Съветът на ЕС на 24 септември.

Решението е взето, след като Украйна е изпълнила още 10 от заложените целеви стъпки в своя план за реформи и инвестиции. Така до момента страната е изпълнила общо 84 от 95 изисквания, или приблизително 88% от предвидените стъпки по Плана за Украйна.

ЕС отпуска нови близо 2,8 млрд. евро за Украйна

Новото плащане е осмото по ред в рамките на механизма. Предходният, седми транш, беше одобрен през май и беше за близо 2,8 млрд. евро, след като Киев изпълни 11 от 20-те стъпки, предвидени за съответния етап.

През юли Съветът промени Механизма за Украйна и свързания с него план, за да бъдат включени допълнителни 8,3 млрд. евро финансиране за 2026 г. чрез Заема за подкрепа на Украйна. Към плана бяха добавени и нови изисквания за реформи, включително в областта на върховенството на закона и противодействието на корупцията.

По-широкият заем за подкрепа на Украйна е в размер на 90 млрд. евро за 2026 и 2027 г. и е предназначен за покриване на неотложни бюджетни и отбранителни нужди. Предварителното разпределение предвижда около 30 млрд. евро икономическа подкрепа и 60 млрд. евро за военна помощ. Средствата се осигуряват чрез заеми на ЕС на капиталовите пазари, обезпечени от европейския бюджет.

ЕС въвежда допълнителни условия за предоставяне на средства за Украйна

Според договорения от ЕС механизъм Украйна трябва да започне да погасява този заем, след като Русия изплати обезщетения за щетите, причинени от войната. Финансирането е обвързано и с условия за провеждане на реформи, включително спазване на принципите на правовата държава и мерки срещу корупцията

Редактор: Цветина Петкова