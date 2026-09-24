Седем души загинаха, а други 12 бяха ранени при опустошителен руски ракетен удар срещу селскостопанско предприятие в село Стара Гнилица в Харковска област, съобщи началникът на местната военна администрация Олег Синегубов.

„Сутрешната атака е поразила директно инфраструктура, в която са работили цивилни фермери. Сред загиналите са двама мъже и четири жени. Четирима от ранените са в тежко състояние“, каза той.

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Според кмета на близката община Малинов - Николай Семерянов, нападението е извършено с три руски ракети тип „Бандерол“, една от които е уцелила склад за зеленчуци в момент, когато вътре работели хора.

Редактор: Цвета Лазаркова