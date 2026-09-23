Хърватия стана 74-ата държава, присъединила се към споразумението „Артемида“ – международна рамка за принципите на сътрудничество при гражданското изследване и използване на Луната, Марс, комети и астероиди за мирни цели. Споразумението беше подписано в Загреб от министъра на науката, образованието и младежта Радован Фукс.

На церемонията присъстваха посланичката на САЩ в Хърватия Никол Макгроу и представителят на НАСА за Европа Грегъри Ман, съобщи БТА. Той определи присъединяването на страната като ангажимент за мирно и прозрачно изследване на космоса, свободен достъп до научни данни и опазване на историческото наследство.

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Споразумението „Артемида“ е създадено през 2020 г. от САЩ и седем държави основателки. То определя принципи за безопасно, устойчиво и прозрачно гражданско изследване на космоса и е свързано с програмата на НАСА за връщане на хора на Луната и подготовка на бъдещи пилотирани мисии до Марс.

Фукс заяви, че Хърватия очаква чрез участието си да развива националната си космическа програма в сътрудничество с водещи научни държави. По думите му страната има силни позиции в информационните технологии, софтуера, разработването на програми и анализа на сателитни данни, но по-ограничени възможности в производството на хардуер.

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Директорът на хърватската дирекция „Наука и технологии“ Хървое Мещрич посочи, че като участваща държава в Европейската космическа агенция Хърватия е получила одобрение за над 70 проекта на обща стойност повече от 9 милиона евро. Проектите са свързани с наблюдение на Земята и спътници, обработка на данни, киберсигурност, селско стопанство, туризъм и опазване на околната среда.

По думите на Мещрич Хърватия досега е инвестирала над 10 милиона евро в ЕКА, а в момента се провежда процедура за отпускане на още 2 милиона евро за компании и научни организации. На 21 септември Албания стана 73-ата държава, подписала споразумението „Артемида“.

Редактор: Ралица Атанасова