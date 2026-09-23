Осем души са се заразили с малария в района на летището във Франкфурт от юли насам, като трима от тях са починали. Заболелите са предимно служители на оператора на летището Fraport, съобщава Deutsche Welle.

Здравната служба във Франкфурт смята, че става дума за рядкото явление, известно като „летищна малария“. Предполага се, че заразени женски комари от рода Anopheles са достигнали Германия със самолет от райони, в които заболяването е разпространено, и впоследствие са ухапали хора в близост до летището.

Почина служител на летището във Франкфурт, заразен с малария

Комарите могат да се превърнат в своеобразни „пътници без билет“, ако попаднат в куфар или сред дрехи и така бъдат пренесени на хиляди километри. След пристигането си те могат да оцелеят известно време в отопляемите части на летището, където условията са по-благоприятни.

Според проф. Ахим Хьорауф, директор на Института по медицинска микробиология, имунология и паразитология към Университетската болница в Бон, случаите не означават, че маларията се превръща в обичайно заболяване в Германия. Напротив - подобен начин на заразяване остава изключително рядък. Преди сегашното струпване последният документиран случай на „летищна малария“ в страната е бил през 2023 г. Обичайно регистрираните в Германия инфекции са при хора, завърнали се от пътувания в райони с разпространение на болестта.

По наличните до момента данни случаите във Франкфурт са на Malaria tropica - смятана за най-опасната форма на заболяването. Тя се причинява от паразита Plasmodium falciparum, който се предава на човека чрез ухапване от заразена женска Anopheles. След това паразитът атакува червените кръвни клетки.

При тежко протичане могат да бъдат засегнати различни органи. Според обяснението на проф. Хьорауф могат да възникнат множество малки запушвания на кръвоносни съдове. В зависимост от това къде се случват те са възможни сериозни усложнения – натрупване на течност в белите дробове, неврологични увреждания при засягане на мозъка или остра бъбречна недостатъчност. При липса на лечение заболяването може да бъде смъртоносно.

Ключово значение има бързото поставяне на диагнозата. При навременно разпознаване на инфекцията може да бъде започнато специфично лечение. Ако заболяването остане незабелязано, състоянието на пациента може да се влоши много бързо.

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Кои симптоми не трябва да бъдат пренебрегвани

Първоначалните признаци на маларията лесно могат да бъдат объркани с грип. Сред тях са внезапна висока температура, втрисане, главоболие и болки в тялото. Възможни са още гадене, повръщане и диария.

Затова здравните власти във Франкфурт препоръчват на хората, които живеят или работят около летището, да потърсят лекар при появата на подобни симптоми. Бързите тестове могат да дадат първоначална индикация, но окончателното установяване на инфекцията става чрез изследване на кръвта. Лечението трябва да се провежда в болнични условия, посочва DW, позовавайки се на препоръките на германския институт „Роберт Кох“.

С края на лятото вероятността от нови инфекции постепенно намалява. По-ниските температури през нощта правят комарите по-малко активни и съкращават времето, през което могат да оцелеят. Развитието на причинителя на маларията в организма на насекомото също се забавя или може да бъде прекъснато.

Въпреки това експертите предупреждават, че още случаи могат да се проявят и след края на топлото време. Инкубационният период при Plasmodium falciparum обикновено е между 7 и 15 дни, така че симптомите могат да се появят повече от две седмици след ухапването.

Редактор: Цветина Петкова