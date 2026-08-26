Работник на германско летище почина от малария, а петима негови колеги са в болница след рядко огнище на болестта, причинено от комар, пристигнал със самолет.

На летището във Франкфурт са поставени специални капани в опит да се установи произходът и видът на насекомите при това необичайно разпространение на заразата. Институтът „Роберт Кох” – федералната агенция за контрол на заболяванията в Германия – обяви, че вероятната причина е внесен комар от рода Anopheles, пренесен от самолет.

Защо комарите хапят някои хора повече от други

Петимата други пациенти в момента се лекуват от специфична форма, известна като „летищна малария”. Институтът уточнява, че служителите са се заразили между 4 и 6 юли.

⇒ Какво представлява „летищната малария”?

Тя се дефинира като състояние, при което заразен комар попада в самолет или в багаж, транспортира се до регион, в който няма малария, и впоследствие ухапва човек там. Тъй като състоянието е изключително рядко, диагнозата често се забавя, което увеличава шансовете за тежки симптоми и фатален край.

Летищният оператор Fraport потвърди трагичния инцидент: „Общо шестима служители са се заразили с формата, известна като летищна малария, във връзка с работата им. За съжаление, трябва да потвърдим, че един служител почина в резултат на инфекцията. Предоставили сме изчерпателна информация на целия персонал и ги насърчаваме да се консултират с лекар при поява на каквито и да е симптоми”.

⇒ Симптоми и превенция

Основните признаци на заболяването включват висока температура, потене, втрисане и главоболие, както и болки в корема, загуба на апетит и мускулни болки. Служителите са съветвани изрично да информират лекарите си, че работят на летището, тъй като липсата на история на пътувания в тропически страни може да подведе медиците и да забави правилното лечение.

Заловените в капаните на летището комари ще бъдат изпратени за генетичен анализ в Института по тропическа медицина в Антверпен, Белгия, за да се определи точният им произход.

Последният известен случай на летищна малария във Франкфурт беше регистриран през 2023 г. Маларията е официално изкоренена в Западна Европа през 70-те години на миналия век и оттогава почти всички случаи са свързани с пътешественици, завръщащи се от ендемични райони, предимно в Субсахарска Африка. При ранно диагностициране болестта е напълно лечима.

Здравните власти във Франкфурт продължават да следят ситуацията отблизо.

Редактор: Мария Барабашка