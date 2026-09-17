Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи. Предвижда се деца под 13 години да не могат да използват социални мрежи, а за тези под 15 години да бъде ограничена възможността за създаване на личен профил. Как ще работят ограниченията на практика и възможно ли е технически да бъде контролирана възрастта на потребителите? Темата коментираха киберекспертът Явор Колев и терапевтът Иван Игов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Колев социалните мрежи са се превърнали в начин за достъп до деца от злонамерени лица. По думите му след приемането на европейско законодателство ще могат да бъдат въведени и необходимите технически решения. „Разбира се, че е технически възможно. Много важно е обаче да има такова политическо решение. През последните години социалните мрежи станаха подход за достъп до деца от злонамерени лица - сексуални насилници и измамници”, каза той.

ЕК обяви нови правила за децата в интернет: Без лични профили до навършване на 15 години

От своя страна Иван Игов обърна внимание и на влиянието на изкуствения интелект върху децата. „Забелязвам все повече от моята практика, че децата започват да се обръщат към различни агенти на ИИ и да получават информация и подкрепа от изкуствения интелект. Вече имам няколко подобни случая, в които деца объркват изкуствения интелект с реални хора. Същото се отнася и до социалните мрежи”, посочи терапевтът.

Киберекспертът обясни, че възрастта на потребителите може да бъде проверявана чрез независима трета страна. „Трябва да има трета страна в лицето на държавен орган, който да предоставя само такава информация, която е за верификацията на лицето, че е над дадена възраст. Такива технически възможности има”, смята Игов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова