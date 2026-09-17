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Възможно ли е технически да бъде контролирана възрастта на потребителите?
Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи. Предвижда се деца под 13 години да не могат да използват социални мрежи, а за тези под 15 години да бъде ограничена възможността за създаване на личен профил. Как ще работят ограниченията на практика и възможно ли е технически да бъде контролирана възрастта на потребителите? Темата коментираха киберекспертът Явор Колев и терапевтът Иван Игов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Според Колев социалните мрежи са се превърнали в начин за достъп до деца от злонамерени лица. По думите му след приемането на европейско законодателство ще могат да бъдат въведени и необходимите технически решения. „Разбира се, че е технически възможно. Много важно е обаче да има такова политическо решение. През последните години социалните мрежи станаха подход за достъп до деца от злонамерени лица - сексуални насилници и измамници”, каза той.
ЕК обяви нови правила за децата в интернет: Без лични профили до навършване на 15 години
От своя страна Иван Игов обърна внимание и на влиянието на изкуствения интелект върху децата. „Забелязвам все повече от моята практика, че децата започват да се обръщат към различни агенти на ИИ и да получават информация и подкрепа от изкуствения интелект. Вече имам няколко подобни случая, в които деца объркват изкуствения интелект с реални хора. Същото се отнася и до социалните мрежи”, посочи терапевтът.
Киберекспертът обясни, че възрастта на потребителите може да бъде проверявана чрез независима трета страна. „Трябва да има трета страна в лицето на държавен орган, който да предоставя само такава информация, която е за верификацията на лицето, че е над дадена възраст. Такива технически възможности има”, смята Игов.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Маринова
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