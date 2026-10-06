Пожар избухна в Нишката крепост, след като привърженици на Сръбската прогресивна партия запалиха факли в края на митинга си. Огънят бил потушен, но по крепостната стена са останали видими черни следи.

Преди митинга привържениците на Александър Вучич преминаха на шествие през центъра на Ниш. Маршрутът започна от театъра, продължи е по улица „Милойко Лешянин“, покрай университета и е завърши при крепостта. Шествието било организирано по призив на кмета на Ниш Драгослав Павлович.

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След края на шествието участниците запалили факли върху крепостната стена. От тях са се подпалили тревата и част от самата стена.

Naprednjaci zapalili Tvrđavu na skupu u Nišu. https://t.co/5ry1bAue9v — Tamara Radovanović (@tamaratamara) October 5, 2026

Кадри от пожара бързо се разпространиха в социалните мрежи. На място пристигнали полицейски екипи. След потушаването на огъня в района останали два полицейски автомобила и полицейски микробус.

Редактор: Дарина Методиева