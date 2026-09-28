След като Александър Вучич официално подписа оставката си като президент на Сърбия, страната се подготвя за предсрочни парламентарни избори. „Той е обещавал, че ще се ходи на избори, но всъщност този път е сериозно, истинско, ще има избори”, това коментира международният анализатор Владимир Владимиров в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той допълни, че Вучич ще участва като водач на Сръбската прогресивна партия и се надява да стане премиер.

Относно възможността за политическа промяна в западната ни съседка, журналистът и арабист Нина Спасова изрази умерен оптимизъм. „Този път има шанс да стане, във всичките тия години след разпадането на Югославия, като че ли сега шансът е най-голям”, смята тя. Спасова подчерта, че е изключително важно изборите да бъдат честни, макар да изрази съжаление, че това едва ли ще се случи.

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Владимиров припомни историческия контекст след свалянето на режима на Слободан Милошевич. „Огромни протести свалиха режима на Милошевич, Сърбия имаше голяма надежда за демократизация и това, което се случи, е, че дълбоката държава на Сърбия уби единствения шанс за демократизация на Сърбия в новия век и това е д-р Зоран Джинджич”, заяви анализаторът. Според него дълбоката държава в Сърбия в момента е по-силна от всякога след разпадането на Югославия.

По темата за чуждото влияние в страната Владимиров отбеляза ролята на Изтока. „Руското влияние съществува, то е сериозно, но основният външнополитически фактор, който е най-силен на терен, това е Китай”, обясни той и добави, че Сърбия остава една от точките на Китай като вход към Европа.

Експертите коментираха и конфликта в Близкия изток. „Няма изгледи да се случи разбирателство, честно казано, при този режим в Иран, това няма как да стане”, посочи Нина Спасова. По думите ѝ режимът не може да бъде свален с военни удари и това е станало ясно, а с избиване на командирите също не може, защото там не е ясно кой точно дърпа конците. На въпрос кой е печеливш от войната в Близкия изток, Спасова коментира, че засега единственият печеливш е Израел.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка