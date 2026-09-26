Първият ден от посещението на папа Лъв XIV във Франция завърши с молитва и бдение на "Стад де Франс" в Париж. Десетки хиляди млади католици се събраха на стадиона, на който обикновено се изявява националния отбор по футбол.

В обръщението си към множеството Лъв XIV каза, че църквата се нуждае точно от младите хора, на които принадлежи бъдещето. Проявата на стадиона беше съобразена с възрастта на публиката - имаше концертни и театрални изпълнения и дори фойерверки.

Папа Лъв XIV пристигна на визита в Париж (ВИДЕО+СНИМКИ)

Преди това папата беше във възстановената катедрала Нотр Дам. В далеч по-официална обстановка, там Лъв XIV ръководи църковна служба.

„Изпитвам голяма радост да видя толкова много от вас тук, водени от желанието да служите на мира – мир, който ни помага да израстваме като личности, превръщайки страховете в надежди, а оплакванията – в отговорна ангажираност“, каза той.

Редактор: Никола Тунев