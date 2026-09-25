Подготвя ли се Европа за нова война или наистина се търси мирно решение? Темата коментира бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По думите му действията за укрепване на сигурността на европейските държави не са започнали през последните дни или седмици. „Тези мерки се предприемат от първия ден от нахлуването на Русия в Украйна. Има различни форми, през които минават и страховете, и подготовката”, заяви Найденов.

Според него през последните месеци са отправени редица предупреждения от западни разузнавателни служби за увеличаване на руската активност и хибридните атаки в Европа. „През последните 2 месеца имаше поредица от предупреждения на западни разузнавателни служби, на ЦРУ, за готвени въздушни провокации с безпилотни летателни апарати, които могат да бъдат изстреляни от търговски кораби, служещи като платформа за тези излитания срещу Италия, Испания и Франция”, каза бившият военен министър.

Найденов посочи, че става дума за различни форми на хибридни действия - от саботажи и кибератаки до нарушения на въздушното пространство и прекъсване на комуникации. „Тези атаки включват саботажи, убийства, нарушаване на въздушното пространство, заглушаване на GPS сигнали, атаки и прекъсване на подводни комуникации, както и кибератаки срещу национални или европейски институции”, изброи той.

Скандал в парламента заради позицията на България за Украйна на сесията на ООН

По думите му общата цел на подобни действия е да бъде създадена нестабилност в европейските държави. „Тяхната обща цел е дестабилизация на политическите системи на западните държави, намеса в изборите, които предстоят, разрушаване на единството в рамките на ЕС и НАТО, както и намаляване на подкрепата на Украйна чрез увеличаване на страховете”, заяви Найденов.

Бившият военен министър коментира и създалата се в парламента ситуация около позицията на България по отношение на Русия и декларацията, подкрепена от 50 държави в ООН. „Не видях нищо смущаващо в декларацията срещу Русия. Не виждам нищо, което да е отразено в документ, по който България да е на страна относно войната и руската агресия. Ако не беше пояснението от страна на президента Йотова, аз мисля, че документът щеше да мине почти незабелязан в българското общество”, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова