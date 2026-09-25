Снимка: Президентство на Република България
Двамата обсъдиха перспективите пред сътрудничеството на двете страни
Президентът Илияна Йотова и китайският вицепрезидент Хан Джън обсъдиха перспективите пред сътрудничеството на двете страни. Двамата се срещнаха в Ню Йорк в рамките на посещението на българския президент по повод 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.
По време на разговора бе откроена възходящата тенденция в развитието на двустранните отношения след подписаната през 2019 г. от президентите Румен Радев и Си Дзинпин съвместна декларация за издигане на отношенията на ниво стратегическо партньорство.
Йотова и Хан Джън отбелязаха интензивния политически диалог между двете държави. Сред основните области на сътрудничество е земеделието. Президентът подчерта необходимостта от по-лесен достъп до китайския пазар на български селскостопански продукти, които са екологично чисти.
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Българският държавен глава и китайският вицепрезидент отново се обявиха за откриване на директна авиолиния между София и Пекин, която ще улесни бизнес контактите между двете страни и ще стимулира туризма.
Снимка: Президентство на Република България
На срещата беше подчертано доброто сътрудничество в сферата на образованието и културата. Хан Джън благодари на Илияна Йотова за подкрепата ѝ за инициативата българското тракийско съкровище да бъде представено в Пекин през 2029 г., когато се навършват 80 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Китай.
Китайският вицепрезидент предаде на държавния глава поздрави от президента Си Дзинпин. Хан Джън посочи, че китайската държава дълбоко цени участието на Илияна Йотова през миналата година в Пекин на голям международен форум на високо ниво за жените. Той отбеляза трайния ѝ ангажимент за защита правата на жените.Редактор: Ивайла Маринова
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