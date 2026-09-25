Мога ли спокойно да се кача в колата и да закарам семейството си? Мога ли да остана без книжка заради нещо, което съм взел преди дни? Мога ли да загубя автомобила си? А ако колата не е моя – наистина ли може да се наложи да платя цялата ѝ стойност?

Това не са хипотетични последствия. В България един положителен резултат за наркотични вещества може да доведе до отнемане на книжката, наказателно производство, сериозна глоба, а при осъждане – и до отнемане на автомобила или присъждане на неговата равностойност.

И тук идва нещо, което много хора не знаят. Не е необходимо да се чувствате под влияние, за да се окажете в тази ситуация. Може да сте употребили при пътуване в чужбина преди дни. Може ефектът отдавна да е преминал.

Но това не означава непременно, че употребата вече не може да бъде установена.

Затова, когато последствията могат да засегнат свободата ви да шофирате, автомобила ви и ежедневието на цялото ви семейство, най-важната защита започва още преди да се качите зад волана.

Започва с това да знаете.

Вече не сте под влияние. Има ли значение?

Тук идва една от най-важните особености на българското законодателство. При алкохола има ясни граници, измерени в промили, и количеството има значение. При наркотичните вещества обаче няма подобен праг.

Законът не се интересува единствено от това дали в момента сте под прякото влияние на веществото. Наказателният кодекс санкционира управлението след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена по надлежния ред. Това означава, че от значение е установената употреба, а не само моментното въздействие върху вас.

Какво означава това на практика?

Може да сте били на фестивал или на почивка в чужбина и да сте употребили наркотично вещество. Минали са няколко дни, вече сте в България, наспали сте се и се чувствате напълно трезви. Естествено е да приемете, че случилото се е останало зад гърба ви.

Но ефектът на веществото и времето, през което следи от употребата му могат да бъдат установени, са две различни неща. Определени вещества или техни метаболити могат да останат откриваеми и след като непосредственото им действие е отминало. Колко дълго зависи от вида и количеството на веществото, честотата на употреба, индивидуалния метаболизъм и начина на изследване.

Затова „употребих преди няколко дни“ не означава автоматично „тестът ми ще бъде отрицателен“.

И когато последствията могат да бъдат толкова сериозни, разликата между това как се чувствате и това какво може да установи тестът е важно да бъде ясна.

Колко реален е рискът?

Хиляди водачи в България всяка година се оказват с положителна проба за наркотични вещества.

По данни на Националния фокусен център за наркотици и наркомании през 2023 г. са установени 4 463 водачи с положителна проба, а през 2024 г. – 4 298. Това е лек спад от около 3,7% за последната година, но погледнато в по-дълъг период тенденцията остава висока – през 2020 г. положителните проби са били 2 158. Така през 2024 г. установените случаи са почти два пъти повече спрямо 2020 г.

Зад тези числа обаче стоят реални хора. Хора, които на следващия ден трябва да отидат на работа, да закарат детето си, да пътуват или просто да продължат нормалното си ежедневие.

Какво можете да загубите при установена употреба?

Положителният тест може да бъде само началото на процедурата. При установяване на употреба законът предвижда принудителни административни мерки, включително временно отнемане на свидетелството за управление до решаване на въпроса за отговорността, в рамките на предвидения от закона максимален срок.

Ако употребата бъде установена по надлежния ред и се стигне до осъждане по чл. 343б от Наказателния кодекс, вече става въпрос за престъпление, а не просто за нарушение на пътя.

А какво се случва с автомобила ви?

Това е една от последиците, които много водачи не очакват. При осъждане законът предвижда отнемане на превозното средство, ако то принадлежи на извършителя.

А ако автомобилът не е ваш? Това не означава, че финансовата последица изчезва. Законът предвижда присъждане на равностойността на превозното средство, когато то не е собственост на извършителя.

Така един положителен резултат може да засегне много повече от правото ви да шофирате. Последствията могат да достигнат до автомобила, финансите, работата и ежедневието на цялото ви семейство.

А ако просто откажете теста?

Може да изглежда като лесен изход: ако не направите тест, няма как той да бъде положителен.

Законът обаче е предвидил последствия и за този сценарий.

Когато водач, който не е участвал в пътнотранспортно произшествие, откаже проверка за употреба на наркотични вещества или не изпълни предписанието за съответното медицинско и лабораторно изследване, Законът за движението по пътищата предвижда две години лишаване от право да управлява МПС и глоба.

Как можете да проверите предварително?

CHERTO е двоен тест, насочен към най-често комбинираните вещества в реалната употреба. Предлага се в два варианта – Марихуана + Екстази (THC + MDMA) и Кокаин + Амфетамин (COC + AMP) – за ясен резултат, който можете да разчетете лесно, когато имате нужда от отговор.

Точността на CHERTO е сравнима с лабораторен скрининг. Методът е проверен върху реални клинични проби и валидиран чрез LC/MS – златен стандарт за потвърждение в токсикологичните лаборатории.

CHERTO може да бъде поръчан в онлайн аптеките и физическите аптеки.

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Редактор: Ивета Костадинова