Всичко се променя в мига, в който една жена види онези две розови чертички на теста за бременност. Радостта върви ръка за ръка с десетки въпроси: Кога трябва да отида на лекар? Какви изследвания ми предстоят? Колко често ще следят бебето? Именно с тях започва и женската консултация.

Добре е да знаете

Женската консултация всъщност е редовното проследяване на бъдещата майка и бебето от акушер-гинеколог. То започва още с установяването на бременността и продължава през следващите месеци, като грижата за жената не приключва с раждането, а продължава и в първите седмици след него.

Зад всички прегледи и изследвания стои една основна цел, да се проследява как се развива бременността, как расте бебето и как се чувства бъдещата майка. А женската консултация е и мястото, където тя може да зададе всички онези въпроси, които неизбежно се появяват през тези девет месеца.

Когато бременността протича нормално, прегледите в началото обикновено са по-редки, а с наближаването на термина стават по-чести. По време на посещенията лекарят следи различни показатели за здравето на майката и развитието на бебето и назначава необходимите изследвания според етапа на бременността.

И тук има нещо важно, всяка бременност е различна. Колко често ще посещавате своя акушер-гинеколог и какви изследвания ще са необходими зависи от възрастта, здравословното състояние и начина, по който протича конкретната бременност. Затова няма един график, който да е еднакъв за всички бъдещи майки. Най-точните насоки винаги идват от специалиста, който проследява именно вашата бременност.

Ако и вие очаквате бебе и имате въпроси за бременността, раждането или първите месеци с новороденото, ще можете да ги зададете лично на водещи специалисти по време на предстоящото безплатно събитие на „Ох, на мама!“ и "Нет Инфо" в Пловдив .

На 26 септември Конгресният център на Международен панаир Пловдив ще събере на едно място бъдещи и настоящи родители и доказани експерти, които ще споделят своя опит, практически съвети и полезни насоки.

А в деня на събитието ви очаква и томбола с атрактивни награди!

Очакваме ви!

Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.

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Редактор: Ралица Атанасова