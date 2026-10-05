Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Генов е подал оставката си пред министър-председателя Румен Радев в петък, съобщиха от Института за пътна безопасност.

По информация на института Генов е изразил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели, без да са представени сертификати, инструкции за монтаж, проекти и договори.

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По информация на Института за пътна безопасност мантинелите са произведени от турската компания „Карач“ от Бурса и според тях оставката на Генов е свързана именно с отказа му да поеме отговорност за подобен монтаж. От организацията поставят въпроса кой е взел решението за монтирането на мантинелите и защо. Оттам очакват отговори от министър-председателя.

Институтът за пътна безопасност съобщава още, че очаква оставка да подаде по същите причини и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров.

Редактор: Цвета Лазаркова