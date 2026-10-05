Ремонтът на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето.

По думите му голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните седем години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител.

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Бяха проведени срещи с местната власт, на които присъстваха представители от Враца, Ботевград, Правец, Етрополе и Своге. Проверките и разговорите са част от инициативата „Регионите говорят“.

„Вече сме заложили сериозен график в изпълнението на това строителство и смятам, че нищо няма да пречи на строителя в рамките на една година този път да бъде завършен“, посочи Шишков.

Снимка: Пресцентър на МРРБ

Регионалният министър определи бавната реакция на държавата като една от основните причини за продължителното строителство. Според него при възникването на технически проблеми възложителят е трябвало много по-бързо да взема необходимите решения. Той не изключи отговорност и на изпълнителя, но подчерта, че основната задача на държавата е да осигури условия за работа и да следи за спазването на сроковете.

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На този етап не се предвижда пълно затваряне на пътя. Шишков увери още, че необходимото финансиране за довършването на обекта ще бъде осигурено. Точният размер на допълнителните разходи за укрепване на свлачищата все още не е изчислен.

Снимка: Пресцентър на МРРБ

„Колкото повече време ни коства, толкова по-скъп става един обект. Колкото по-бързо го завършим, толкова по-малко ще бъде оскъпяването“, заяви министърът.

Шишков обяви и засилен контрол върху строителството. По думите му всеки месец ще се извършват проверки за качеството на работата, включително на документите и протоколите за скрити строителни дейности.

Министърът съобщи още, че строителите започват да се връщат и на други инфраструктурни обекти. Той подчерта, че развитието на пътната инфраструктура в Северна България остава сред приоритетите на правителството.

По отношение на автомагистрала „Хемус“ Шишков заяви, че преговорите са във финална фаза и работата по отделни участъци постепенно се активизира. За АМ „Струма“ през Кресненското дефиле той посочи, че процедурите по устройственото планиране и отчуждаването на необходимите терени продължават.

До момента бяха инспектирани инфраструктурни проекти свързани с Добрич, Варна, Кърджали, Хасково, Русе, Шумен, Плевен и Ловеч.