Снимка: БГНЕС
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Тристранният съвет обсъжда 4 законопроекта за трудови, осигурителни и здравни права
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10 години по-късно: Наследството на Brexit, който още разделя Великобритания
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„Направи промяната": Започва кампания за превенция и рисковете, свързани с нелегалната миграция
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Иван Шишков: Къщите в "Баба Алино" трябва да бъдат съборени, няма друго решение
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Унгарският премиер инициира отстраняването на президента
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Следващата седмица представят бюджета за 2026 г.
Случващото се в местността „Баба Алино“ беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска
Казусът „Баба Алино“ вероятно ще е тема и на днешната среща в регионалното министерство. Ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството.
Случващото се в местността „Баба Алино“ беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска в новия си състав.
Иван Шишков: Малко вероятно е да се издаде заповед за събаряне на незаконните сгради в „Баба Алино”
Очаква се днес да бъдат оповестени и други нередности по проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.Редактор: Цветина Петкова
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