Казусът „Баба Алино“ вероятно ще е тема и на днешната среща в регионалното министерство. Ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството.

Случващото се в местността „Баба Алино“ беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска в новия си състав.

Иван Шишков: Малко вероятно е да се издаде заповед за събаряне на незаконните сгради в „Баба Алино”

Очаква се днес да бъдат оповестени и други нередности по проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Редактор: Цветина Петкова