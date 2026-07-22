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Жълт и оранжев код за бури, градушки и риск от наводнения
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Променили ли са се съществено валежите на годишна база у нас
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Оранжев код за бури в 8 области у нас
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Прогноза за времето (21.07.2026 - обедна)
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Прогноза за времето (21.07.2026 - сутрешна)
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Жълт код в 14 области днес: Очакват се гръмотевични бури и градушки
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Станимира Шикова
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