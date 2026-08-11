Учени откриха цяла и изключително добре запазена кост от динозавър край Трън. Находката е направена по време на деветата палеонтологична експедиция до Трънското находище.

Костта е дълга около 30 сантиметра, а предполагаемата ѝ възраст е близо 83 милиона години. По думите на учените това е една от най-добре запазените динозавърски кости, откривани досега в района.

Находката е направена от студента Георги Севов още в първите минути от работата му на терен. След това костта е внимателно извадена от скалата от преподавателя по палеонтология и стратиграфия в Софийския университет доц. Дочо Дочев. „Георги я намери още с първото си стъпване на терена. Не бяха минали и десет минути, когато откри фрагмент и ни попита какво представлява. Веднага разбрахме, че е кост от динозавър“, разказа доц. Дочев.

По предварителни данни костта вероятно е улна – една от двете кости на предмишницата, разположена под лакътя. Учените предполагат, че тя е принадлежала на титанозавър – група растителноядни динозаври.

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Палеонтолозите обясняват, че находището край Трън е специфично, тъй като почти всички откривани кости са фрагментирани. Затова изваждането им изисква особено внимание, за да бъдат запазени отделните части и впоследствие да бъде възстановена цялата кост.

По време на експедицията учените търсят доказателства и за наличието на вкаменелости от летящи влечуги в района. Откриването им би дало допълнителна информация за животинския свят, обитавал района преди милиони години.