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Той е дълъг 12 метра и висок 4 метра
Скелет на тиранозавър Рекс беше продаден за рекордните 50 милиона долара на търг в Ню Йорк. Фосилът, наречен "Гъс", е на около 67 милиона години и е сред най-големите и най-запазени, откривани досега.
Той е дълъг 12 метра и висок 4 метра. Запазени са около 61% от костите му. "Гъс" беше открит в Южна Дакота и носи името на собственика на земята. Предварителната му оценка беше до 30 милиона долара, но наддаването я надхвърли значително.
Чанта от лабораторна кожа на тиранозавър Рекс отива на търг в Париж
Сделката постави нов световен рекорд за динозавърски фосил. Купувачът получава и авторските права, които позволяват създаването и продажбата на копия.Редактор: Никола Тунев
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