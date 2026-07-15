Скелет на тиранозавър Рекс беше продаден за рекордните 50 милиона долара на търг в Ню Йорк. Фосилът, наречен "Гъс", е на около 67 милиона години и е сред най-големите и най-запазени, откривани досега.

Той е дълъг 12 метра и висок 4 метра. Запазени са около 61% от костите му. "Гъс" беше открит в Южна Дакота и носи името на собственика на земята. Предварителната му оценка беше до 30 милиона долара, но наддаването я надхвърли значително.

Чанта от лабораторна кожа на тиранозавър Рекс отива на търг в Париж

Сделката постави нов световен рекорд за динозавърски фосил. Купувачът получава и авторските права, които позволяват създаването и продажбата на копия.

Редактор: Никола Тунев