Необичайна чанта, изработена от лабораторно създадена кожа с колаген от останки на тиранозавър Рекс, ще бъде продадена на търг в Париж. Очаква се цената ѝ да достигне между 300 000 и 500 000 евро.

Учените създадоха материала с помощта на протеини, извлечени от вкаменелости на динозавър, открити в американския щат Монтана. Според създателите проектът показва възможностите на лабораторно произведената кожа. Чантата е дело на модната марка „Анфен Леве“.

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Редактор: Мария Барабашка