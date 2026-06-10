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Очаква се цената на необичайния аксесоар да достигне до 500 000 евро
Необичайна чанта, изработена от лабораторно създадена кожа с колаген от останки на тиранозавър Рекс, ще бъде продадена на търг в Париж. Очаква се цената ѝ да достигне между 300 000 и 500 000 евро.
Учените създадоха материала с помощта на протеини, извлечени от вкаменелости на динозавър, открити в американския щат Монтана. Според създателите проектът показва възможностите на лабораторно произведената кожа. Чантата е дело на модната марка „Анфен Леве“.
Още една чанта "Бъркин" се продаде за 2,86 млн. долараРедактор: Мария Барабашка
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