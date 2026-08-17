Двете антидрон системи, за които съобщи министърът на отбраната в петък , вече са доставени и предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация. Това съобщиха от Министерството на отбраната за NOVA. Системите са закупени от американската компания AXON.

В най-скоро време се очаква да бъдат получени още две.

Миналата седмица стана ясно, че Министерството на отбраната ускорява придобиването на системи за противодействие на дронове. Темата излезе на преден план след инцидента с безпилотния апарат, навлязъл в българското въздушно пространство и разбил се край Кардам.

ВСИЧКО ЗА ВЗРИВЯВАНЕТО НА ЧУЖД ДРОН НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ина Григорова