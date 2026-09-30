Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. В официалните регистри на Министерството на вътрешните работи информация за такива няма.

Застреляха бизнесмена и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов

„По повод тиражирана публично информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, Демерджиев разпореди и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Данни за подобни действия през 2025 година липсват”, пишат от пресцентъра на ведомството. Демерджиев разпореди на главния секретар на МВР да се извърши пълен анализ дали няма неглижиране на важни обстоятелства и данни при действията на органите на реда през 2025 година.

Редактор: Цветина Петрова