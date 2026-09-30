„Нищо не подсказваше, че Илиян Филипов е притеснен“. Това заяви бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров в ефира на „Здравей, България“ след убийството на бизнесмена и собственик на „Ботев“ (Пловдив). Димитров разказа, че за последно двамата са се видели на футболен мач на стадион „Христо Ботев“. По думите му Филипов е бил в добро настроение и двамата са разговаряли за бъдещи срещи и проекти.

„Беше в прекрасно настроение. Нямаше никакъв повод. Разменихме реплики за бъдещи срещи, бъдещи проекти. Нищо не подсказваше, че е притеснен“, каза бившият кмет.

Двамата е трябвало да се видят отново на мача между България и Естония, но Димитров решил да не присъства и да гледа срещата по телевизията. „Наистина това е един варварски акт, който трябва да бъде разкрит докрай. Органите трябва да си свършат работата и извършителите да бъдат разкрити“, заяви той и изказа съболезнования на близките на Филипов.

Припомняме, че б изнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив. Престъплението е извършено през нощта в квартал „Христо Смирненски“, близо до Пещерско шосе и един от изходите на града. Сигналът е подаден от граждани около 1:00 часа, а пристигналите на място екипи са констатирали смъртта му. По неофициална информация Филипов е прострелян с един куршум в главата.

В ефира на „Здравей, България“ бившият кмет беше попитан и за публичните конфликти на Илиян Филипов, включително с бизнесмена Иван Петлешков. Димитров заяви, че познава и двамата, но няма информация за отношенията и споровете помежду им. „Не съм присъствал, ако са се карали двамата. Не знам. Познавам и единия, познавам и другия. Докато бях кмет, проблем с тях не съм имал“, каза той.

На въпрос за публичните твърдения на Филипов за влияние върху полицията и общината Димитров беше категоричен, че по време на неговия мандат не е допускал подобна намеса. „За общината при мен ви гарантирам – никога никой не си е позволявал да се опитва да контролира“, заяви бившият кмет.

Той отказа да прави оценки за сегашното управление на Пловдив, тъй като вече не е част от общината. Здравко Димитров припомни и съвместната си работа с Филипов по изграждането на стадион „Христо Ботев“.

По думите му около проекта е имало сериозни спорове и обвинения, включително твърдения, че строителството не се извършва правилно. „Имаше хора, които не искаха да се случи стадионът, дори от лобито на „Ботев“, дори бивши мои колеги. Снасяха информации в София, че не се прави редно, че не се строи както трябва и тем подобни. Но всичко излезе, че не е така“, каза Димитров.

Според него впоследствие никой не се е извинил нито на него, нито на Филипов за отправените обвинения. На въпрос откъде са идвали атаките и дали зад тях са стояли бизнес интереси, Димитров посочи част от феновете на „Ботев“.

Бившият кмет категорично отхвърли определението на Пловдив като „мафиотски град“.„Пловдивчани винаги са спазвали законите, възпитани и интелигентни хора са“, заяви той.

Запитан дали в града все пак може да има концентрация на икономически интереси, зад които стоят и политически кръгове, Димитров допусна такава възможност, но подчерта, че разследващите трябва да проверят всички версии.

„Възможно е и това. Зависи от гледната точка. Всичко е възможно и трябва да се видят всички възможности. От всеки ракурс да се видят проблемите и тогава да се предприемат необходимите действия“, каза той.

Здравко Димитров разказа, че познава Филипов от години и е работил с него още когато е бил областен управител. По думите му бизнесменът първоначално е бил силно свързан с транспортния сектор, а впоследствие е разширил значително дейността си. „Напоследък той се занимаваше с жилищно строителство, пътища изграждаше. Фирмата си разви много през последните 7-10 години“, посочи Димитров. Той припомни и интересите на Филипов в транспорта и интермодалните превози, както и участието му в изграждането на стадиона на „Ботев“.

Според бившия кмет двамата не са имали проблеми при съвместната си работа. „Когато е казвал нещо, заставаше зад думата си“, заяви Димитров.

Бившият кмет описа Филипов и като човек, който е помагал на нуждаещи се. „Помагал е на болни хора, на спортисти. Човек с голямо сърце. Жалко, че си отиде, и то толкова млад“, каза Димитров.

Попитан каква е била първата му мисъл, когато рано сутринта е научил за убийството, той отказа да предполага дали причината е свързана с бизнеса или с личните отношения на Филипов. „Жалко, че един човешки живот си отиде по този начин. Това си помислих. Вече само можем да гадаем“, заяви Здравко Димитров.

Той подчерта, че наличието на конфликти само по себе си не позволява да се правят изводи за причините за убийството.

По информация на NOVA районът на убийството е отцепен, извършват се огледи, претърсвания и проверки на автомобили. Проверява се и версията дали нападателят е причакал Филипов, укривайки се в намираща се наблизо гориста местност. Все още не е ясно дали е имало очевидци на стрелбата.

В разследването участват служители на Областната дирекция на МВР в Пловдив и Главна дирекция „Национална полиция“. Засилено полицейско присъствие има в целия град, а патрули проверяват автомобили и по входно-изходните артерии на Пловдив. Движението не е спряно. Няма официална информация за задържан извършител, а полицията и прокуратурата се очаква да дадат повече подробности за убийството и версиите, по които работят.

Редактор: Цветина Петкова