Бизнесменът Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), е убит при стрелба в Пловдив. Информацията за смъртта му беше потвърдена пред NOVA от Министерството на вътрешните работи. Убийството е извършено в имот, който е притежание на жертвата.

Подробностите около тежкото престъпление са оскъдни. По непотвърдени данни Филипов е бил прострелян с един куршум в главата. Няма официална информация за задържани или издирвани лица.

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Сигналът за убийството е подаден от граждани към 1:00 ч. в нощта срещу сряда. Тежкото престъпление е извършено в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, в близост до Пещерско шосе и един от изходите на града. Все още не е ясно дали е имало свидетели.

Районът около местопрестъплението е отцепен. Движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите. Извършват се претърсвания и проверки на автомобили в района, изземват се записи от камери в района на комплекс „Орхидеите“. В разследването участват служители на ОД на МВР в Пловдив и на Главна дирекция „Национална полиция“.

Мащабна полицейска операция се провежда и извън района на престъплението. Входно-изходните артерии на Пловдив са блокирани от полицейски патрули. Служителите на реда спират и проверяват коли, които пораждат съмнения за евентуална връзка с престъплението.

Движението от и към града не е спряно – хората могат да влизат и излизат от Пловдив, но проверките продължават. Засилено полицейско присъствие има и в други части на града.

Окръжният прокурор Ваня Христева обясни, че досъдебното производство е за умишлено убийство. По думите ѝ се работи активно за всички възможни версии. Смъртта на жертвата е настъпила вследствие на рана от огнестрелно оръжие.

Директорът на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов отказа да се ангажира с непотвърдена информация по разследването, но посочи, че убийството е извършено в имот, притежаван от Филипов. Костадинов отрече съпругата на убития да е подала сигнала в полицията. Няма информация бизнесменът да е получавал заплахи за живота си.

Директорът на ГДНП Емил Пармаков обяви, че се издирват свидетели, за да бъдат разпитани.

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В близост до жилищната кооперация, в която Филипов е живеел, има гориста местност. Проверява се възможността извършителят да се е укрил именно там и да е причакал бизнесмена.

Районът е сравнително нов, с множество новопостроени сгради. Живеещи там разказват, че липсва достатъчно осветление.

Кой е Илиян Филипов

53-годишният Илиян Филипов е създател и ръководител на ПИМК - една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството - има обекти в Пловдив и София.

Компанията е регистрирана през 2000 г. По данни към 2018 г. тя е имала около 1650 служители и продажби за 234 млн. лева.

Филипов развива интереси в железопътните карго превози, а през 2023 г. PIMK Rail Express получава лиценз и за пътнически превози. Фирмата има клонове в чужбина, включително в Италия, откъдето извършва превози в различни части на Европа.

Бизнесменът притежава и частен железопътен терминал в близост до Пловдив, използван за транспортиране на стоки към Турция и Азия. Имал е интерес и към бъдещото обслужване на пътнически железопътни линии.

Филипов е добре познат и във футболните среди в Пловдив. Той е свързан с „Ботев“ (Пловдив) и е сред основните фигури около клуба. Името му е свързано и със строителството на стадион „Христо Ботев“, известен сред привържениците като Колежа. През годините изграждането на съоръжението беше съпътствано от спорове и периоди на спиране и възобновяване на работата. Бяха поискани и допълнителни средства от държавата заради недостиг на финансиране.

През последните дни Филипов е имал и публична размяна на остри реплики с Венцеслав Стефанов по теми, свързани с футбола.

Сигнали, протести и публични конфликти

През годините Илиян Филипов е подавал множество сигнали както до Министерството на вътрешните работи, така и до премиери.

Името му е свързвано и с противопоставянето на бизнеса срещу увеличаването на строителните такси и цените на разрешителните за строеж в Пловдив. По темата са водени разговори и с настоящия кмет Костадин Димитров, а впоследствие таксите са били понижени.

Филипов е бил активен и при протестите на транспортния бранш, свързани с пътните такси, цените на горивата и блокадите. Имал е публични конфликти с представители на бизнеса, част от които са стигнали до съдебни дела, които все още не са приключили.

Сред най-известните му сблъсъци е този с бизнесмена Иван Петлешков. В свое отворено писмо Филипов говореше за Пловдив като за „феодален град“ и отправяше обвинения, че негов опонент контролира различни структури в града. В твърденията му бяха намесвани местни институции, медии, полиция и прокуратура, както и политически фигури в София.

Името на Филипов беше споменавано и около публичния скандал „Колеги, прибирайте се“, свързан с осуетена полицейска операция срещу предполагаеми контрабандисти.

По информация на NOVA през март миналата година Филипов е бил разпитан като свидетел във връзка с разследване. Проверявана била и компанията му във връзка със съмнения за превоз на кокаин с камиони към Турция, но при проверката не е било открито нищо.

Филипов и бизнесът му са попадали и в центъра на други полицейски проверки, включително такива, свързани с ДДС. Само три дни преди убийството бизнесменът присъствал на обществено мероприятие в Пловдив, свързано с откриването на обновен обект в града.