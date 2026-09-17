Задържаха 21-годишен, шофирал след употреба на алкохол, въвлякал патрулка в гонка и предизвикал катастрофа с шест коли. Това съобщават от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

На 14 септември около 18:30 часа водачът се движел по магистрала „Хемус“, когато му бил подаден сигнал от полицейски служители да спре управлявания от него товарен автомобил. Той не изпълнил разпореждането и последвала гонка.

Шофьор е задържан след гонка с полицията и катастрофи с 8 автомобила в София

На влизане в София по бул. „Ботевградско шосе“, след ново неподчинение на разпореждане да спре, младият водач предизвикал катастрофа с шест други автомобила, които се движели в пътното платно пред него.

Полицаите тествали шофьора за алкохол и наркотици. Резултатите показали, че е седнал зад волана с 1,67 промила алкохол.

Според кръвната проба: Шофьорът, помел 6 коли в София, карал с 1,52 промила алкохол

Мъжът е задържан за до 72 часа. Наблюдаващ прокурор внесе искане в съда искане за постоянен арест, което съдът уважи. Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Редактор: Станимира Шикова