Европейският комисар по разширяването Марта Кос пристига на работно посещение в България на 8 октомври. В София тя ще участва в международна министерска конференция, посветена на Коридор VIII.

Домакин на форума ще бъде министърът на външните работи Велислава Петрова. В рамките на визитата си Кос ще проведе среща и с премиера Румен Радев.

Министрите Велислава Петрова и Георги Пеев се срещнаха с европейския комисар Марта Кос

Ден по-късно, на 9 октомври, европейският комисар ще посети Одрин. Там тя ще присъства на откриването на железопътния участък Черкезкьой - Капъкуле, който е част от линията Халкали–Капъкуле.

Железопътната връзка е важна за транспорта между Истанбул и българската граница. Проектът е и първият завършен резултат от инициативата на Европейския съюз за подобряване на транспортната свързаност между Централна Азия и Европа през Южен Кавказ.

Редактор: Цветина Петкова