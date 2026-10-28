Дипломатът, бивш посланик на България в Кипър и бивш генерален консул в Лос Анджелис Веселин Вълчев анализира международните процеси на фона на предстоящите междинни избори в САЩ и усилията за прекратяване на войната в Украйна.

Според него евентуална среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски не може да има реален резултат без предварително съгласуване на основните въпроси.

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„Мисля, че такава среща не може да се състои. За да има среща между лидерите на две страни, тя трябва да бъде много добре подготвена и да има цялостен дневен ред, с който и двете страни са се съгласили. Лидерите могат да се срещнат, за да подпишат и утвърдят всичко, което предварително е било подготвено. Това, което предстои да се състои, според мен е среща на техническите екипи. Първоначално тя трябва да бъде в Абу Даби, където вече може да се обсъди какъв би бил дневният ред на една евентуална среща между двамата лидери“, заяви дипломатът.

По думите на Вълчев действията на американския президент преди междинните избори са насочени към мобилизиране на републиканските избиратели, промяна на избирателните райони и влияние върху медийната среда. „Изборите са много важни за следващите две години на Доналд Тръмп, а и за следващия президент. Той разгърна кампанията си в три направления. Едното е мобилизацията на привържениците на Републиканската партия, особено на основното течение в движението MAGA, на поддръжниците на „Америка на първо място“ и на младите, силно десни избиратели“, заяви бившият посланик. Според анализа му републиканците имат шансове да запазят контрола над Сената, но могат да загубят мнозинството си в Камарата на представителите.

Дипломатът посочи струпването на военни сили в Близкия изток и отражението на вътрешнополитическата ситуация в САЩ като фактори, които могат да повлияят на развитието на събитията. „Ако погледнем цялата ситуация в Близкия изток, ще видим, че все повече кораби и войници се приближават към региона. Този район започва да се насища с голяма военна мощ. Това е първото. Второто е, че много ще зависи от резултата на междинните избори. Ако Тръмп загуби, вниманието му може да бъде насочено към вътрешнополитическите проблеми в страната. Ако се стигне до продължителен процес около оспорването на изборните резултати и в него се намесят съдилищата, това също може да повлияе на действията му“, изтъкна Вълчев.

По отношение на вота в Израел, състоял се във вторник, той отбеляза, че двата основни политически блока там имат сходни стратегически позиции по отношение на Иран, макар да се различават в подходите си за постигането на своите цели. „И за двата - както за „Ликуд“, така и за „Яшар“, Иран е основният противник. Дали ще има атака срещу Иран е друг въпрос. Трябва да се гледа цялостната ситуация, струпването на военни сили в региона и какво ще се случи във вътрешнополитически план в САЩ. Всички тези фактори могат да окажат влияние върху решенията на американския президент“, допълни бившият посланик.

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Вълчев очаква предстоящата среща между американския президент, руския му колега Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин да бъде важна за международните отношения. „Тази среща е интересна само поради факта, че тримата ще се срещнат. Има много информации за това дали ще има някаква салфетка, на която ще бъдат записани различни договорености. Не, няма да има - в това съм сигурен. Но самият факт, че те ще се срещнат и ще обсъдят определени въпроси, е важен. Предварително техническите екипи ще решат кои теми да бъдат поставени на масата“, категоричен е той.

Целия разговор гледайе във видеото.

Редактор: Георги Иванов