Среща между президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски може да се състои в най-скоро време. Това обяви американският държавен глава Доналд Тръмп, който изрази оптимизъм за напредъка на дипломатическите усилия за прекратяване на войната, продължаваща вече повече от четири години и половина.

„Съвсем скоро ще бъде организирана среща и мисля, че можем да постигнем голям напредък“, заяви Тръмп пред журналисти в сряда.

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Изказването му идва на фона на подготовката за нов кръг преговори с посредничеството на Съединените щати. Очаква се разговорите да се проведат в Абу Даби през първата половина на ноември, като част от усилията за намиране на дипломатическо решение на конфликта.

Засега обаче няма официално потвърждение за конкретна дата или място на евентуалната среща между Путин и Зеленски. Не е ясно и дали двамата президенти ще участват лично в предстоящите преговори в Обединените арабски емирства. Въпреки липсата на конкретен график Тръмп демонстрира увереност, че прекият диалог между лидерите на Русия и Украйна би могъл да даде нов тласък на усилията за прекратяване на военните действия.

Редактор: Цветина Петкова