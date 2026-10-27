Временното прекратяване на огъня между Русия и Украйна в района на град Олешки вече обхваща и други части на Херсонска област. Целта е да се осигури безопасен маршрут за хуманитарните конвои, които трябва да достигнат до цивилното население. Това съобщи първата дама на САЩ Мелания Тръмп в публикация в социалната мрежа X.

По думите ѝ организацията на хуманитарната операция е ускорена с два дни, за да се намалят рисковете за местните жители и да се улесни доставянето на жизненоважни помощи.

Мелания Тръмп е договорила локално примирие между Русия и Украйна в окупирания град Олешки

„Графикът беше ускорен с два дни, за да се гарантира безопасността на цивилните и да се улесни доставката на жизненоважна хуманитарна помощ. Географският обхват на примирието е разширен отвъд Олешки, в рамките на Херсонска област, за да се осигури безопасно преминаване на хуманитарните конвои“, посочи съпругата на американския президент Доналд Тръмп.

THE CEASEFIRE HAS COMMENCED The ceasefire between Ukraine and Russia took effect at 4:00am Moscow time on October 27, 2026. Timing was accelerated two days ahead of schedule to protect the safety of civilians and to facilitate the delivery of critical humanitarian aid. The ceasefire’s geographic area has expanded beyond Oleshky, within the Kherson Region, to provide safe passage for the humanitarian convoys. General Valery Gerasimov, Joint Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces has confirmed. — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) October 27, 2026

Локалното примирие влезе в сила в ранните часове на 27 октомври. Споразумението, постигнато с посредничеството на Мелания Тръмп и с участието на папа Лъв XIV, предвижда временно спиране на бойните действия, за да бъдат доставени храна, вода и лекарства, както и да се даде възможност за евакуация на желаещите да напуснат района. Първоначалният срок на примирието е до 1 ноември.

Олешки се намира на левия бряг на река Днепър и е под руски контрол от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г. Хуманитарната обстановка в града е изключително тежка. Местните жители изпитват сериозен недостиг на храна, медикаменти и питейна вода, а достъпът до електричество и отопление е силно ограничен. Мините и атаките с дронове допълнително затрудняват придвижването и доставките.

Папа Лъв XIV призова Зеленски да си сътрудничи с Русия, за да се осигури хуманитарна помощ за град Олешки

На 16 октомври папа Лъв XIV разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин и настоя за хуманитарно примирие в Олешки. Понтификът е призовал да бъде осигурен достъп за помощи и възможност за доброволна и безопасна евакуация на цивилните.

Ден преди влизането в сила на споразумението говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва е готова да обсъжда и допълнителни хуманитарни примирия. Той оцени положително посредническите усилия на американската страна и по-специално на Мелания Тръмп.

Въпреки временното прекратяване на огъня в района на Олешки бойните действия в останалите части на Украйна продължават. През нощта срещу 27 октомври руските сили нанесоха нови удари по Киев и други украински райони.

Редактор: Цветина Петкова