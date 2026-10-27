Целта е да се осигури безопасен маршрут за хуманитарните конвои, които трябва да достигнат до цивилното население

Временното прекратяване на огъня между Русия и Украйна в района на град Олешки вече обхваща и други части на Херсонска област. Целта е да се осигури безопасен маршрут за хуманитарните конвои, които трябва да достигнат до цивилното население. Това съобщи първата дама на САЩ Мелания Тръмп в публикация в социалната мрежа X.

По думите ѝ организацията на хуманитарната операция е ускорена с два дни, за да се намалят рисковете за местните жители и да се улесни доставянето на жизненоважни помощи.

Мелания Тръмп е договорила локално примирие между Русия и Украйна в окупирания град Олешки

„Графикът беше ускорен с два дни, за да се гарантира безопасността на цивилните и да се улесни доставката на жизненоважна хуманитарна помощ. Географският обхват на примирието е разширен отвъд Олешки, в рамките на Херсонска област, за да се осигури безопасно преминаване на хуманитарните конвои“, посочи съпругата на американския президент Доналд Тръмп.

Локалното примирие влезе в сила в ранните часове на 27 октомври. Споразумението, постигнато с посредничеството на Мелания Тръмп и с участието на папа Лъв XIV, предвижда временно спиране на бойните действия, за да бъдат доставени храна, вода и лекарства, както и да се даде възможност за евакуация на желаещите да напуснат района. Първоначалният срок на примирието е до 1 ноември.

Олешки се намира на левия бряг на река Днепър и е под руски контрол от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г. Хуманитарната обстановка в града е изключително тежка. Местните жители изпитват сериозен недостиг на храна, медикаменти и питейна вода, а достъпът до електричество и отопление е силно ограничен. Мините и атаките с дронове допълнително затрудняват придвижването и доставките.

Папа Лъв XIV призова Зеленски да си сътрудничи с Русия, за да се осигури хуманитарна помощ за град Олешки

На 16 октомври папа Лъв XIV разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин и настоя за хуманитарно примирие в Олешки. Понтификът е призовал да бъде осигурен достъп за помощи и възможност за доброволна и безопасна евакуация на цивилните.

Ден преди влизането в сила на споразумението говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва е готова да обсъжда и допълнителни хуманитарни примирия. Той оцени положително посредническите усилия на американската страна и по-специално на Мелания Тръмп.

Въпреки временното прекратяване на огъня в района на Олешки бойните действия в останалите части на Украйна продължават. През нощта срещу 27 октомври руските сили нанесоха нови удари по Киев и други украински райони.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Владимир Арангелов, БTA

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