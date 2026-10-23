Белият дом обяви, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е договорила временно примирие между Русия и Украйна, което ще обхване окупирания украински град Олешки.

Според съобщението Москва и Киев са се споразумели да прекратят всички военни действия в района, за да бъде осигурен достъп на хуманитарна помощ и да се подготви евакуацията на цивилното население по специално определен безопасен коридор.

Локалното примирие ще влезе в сила на 29 октомври 2026 г., твърдят от Белия дом.

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„Ситуацията в Олешки е критична. Градът е на фронтовата линия и е на прага на катастрофа. Останалото население се състои предимно от възрастни хора, които спешно се нуждаят от медицинска помощ, лекарства, храна и чиста вода“, заяви първата дама Мелания Тръмп.

https://t.co/gNvqnDZUSa — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) October 23, 2026

„Жителите на Олешки разполагат с ограничено електроснабдяване, живеят сред минирани пътища и са подложени на редовни военни нападения. Стана напълно ясно, че без моята намеса възможността за доставяне на хуманитарна помощ в града и евакуация на възрастните хора би била невъзможна“, допълни тя.

Тя допълни, че е осигурила и участието на независима американска медия, която да придружава и документира работата на руските и украинските екипи на място през целия процес.

„Това ще има съществена роля за гарантирането на това, че желанията на всяко семейство ще бъдат зачитани“, подчерта първата дама.

Олешки се намира на окупирания от Русия бряг на река Днепър, срещу град Херсон. Руските сили превзеха населеното място през 2022 г., а оттогава то е силно разрушено и практически откъснато от външния свят.

Преди войната в града са живели приблизително 24 000 души. Днес се смята, че там са останали между 1700 и 2000 жители, предимно възрастни хора, които не са успели да напуснат, както и около 50 деца. От 2022 г. насам не е извършвано официално преброяване на населението в Олешки.

От началото на войната градът остава на фронтовата линия, като голяма част от населението му е била разселена или евакуирана. След разрушаването на язовирната стена на Каховската ВЕЦ приблизително 90% от територията на града е била наводнена. Местни жители разказвеат пред Sky News, че някои хора варят трева, за да оцелеят.

Редактор: Георги Иванов