Папа Лъв XIV разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски и призова за сътрудничество между Киев и Москва, за да се допусне доставката на хуманитарна помощ и храна в контролирания от Русия украински град Олешки.

„Светият отец припомни тежката ситуация в град Олешки в Херсонска област, както и за молбата за хуманитарно примирие, която беше отправил към президента на Руската федерация“, пише в прессъобщението на Светия престол.

Лъв XIV също така изрази надежда, че „сътрудничеството между двете страни ще позволи доставянето на храна и медицинска помощ“, както и „доброволната и безопасна евакуация на цивилното население“. Накрая Светият отец потвърди ангажимента на Ватикана да насърчава диалога и мира.

Папа Лъв XIV проведе телефонен разговор с Владимир Путин

Олешки се намира на източния бряг на Днепър в Херсонска област, по-голямата част от която е окупирана от руските сили. През септември Кремъл призна, че Олешки изпитва критичен недостиг на храна и медикаменти, но добави, че руската армия работи за решаването на проблема.

В края на миналия месец губернаторът на Херсонска област Олександър Прокудин заяви, че украинските въоръжени сили са използвали дронове, за да доставят храна и лекарства на жителите на окупирания от Русия град.

Преди войната населението на Олешки възлизаше на около 24 000 души. Към днешна дата в града са останали около 1700 души, включително 47 деца, сочат данни, цитирани от Даниел Бел, ръководител на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна.

Редактор: Ивета Костадинова