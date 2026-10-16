Папа Лъв XIV призова за прекратяване на огъня в украинския град Олешки в телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, съобщиха от Ватикана. Целта е да се осигури доставянето на хуманитарна помощ и безопасната евакуация на цивилното население, съобщи пресслужбата на Светия престол в петък.

По време на разговора папата e изразил „дълбоката си загриженост за тежката хуманитарна ситуация“ в града, който се намира в Херсонска област, близо до фронтовата линия в окупираната от Русия част на региона.

Папа Лъв XIV показва признаци на трайно подобрение след операцията на белия дроб

Nella giornata odierna, il Santo Padre Leone XIV ha avuto un colloquio telefonico con S.E. il Signor Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa. https://t.co/MEHuMUeGXd — Segreteria di Stato della Santa Sede (@TerzaLoggia) October 16, 2026

Според съобщението на Ватикана Лъв XIV е призовал за прекратяване на огъня, което да позволи доставянето на храна и медицинска помощ, както и доброволната и безопасна евакуация на цивилните.

В края на разговора папата е потвърдил ангажимента на Светия престол към насърчаването на диалога и мира.

Олешки се намира на левия бряг на река Днепър, в частта от Херсонска област под руски контрол. Папа Лъв XIV и Владимир Путин са разговаряли по телефона и на 4 юни 2025 г.

Междувременно папата е в болница „Джемели“ от вторник, след като е претърпял операция за отстраняване на долния дял на десния бял дроб.

Редактор: Георги Иванов