Понтификът настоя за примирие в украинския град Олешки

Папа Лъв XIV призова за прекратяване на огъня в украинския град Олешки в телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, съобщиха от Ватикана. Целта е да се осигури доставянето на хуманитарна помощ и безопасната евакуация на цивилното население, съобщи пресслужбата на Светия престол в петък.

По време на разговора папата e изразил „дълбоката си загриженост за тежката хуманитарна ситуация“ в града, който се намира в Херсонска област, близо до фронтовата линия в окупираната от Русия част на региона.

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Според съобщението на Ватикана Лъв XIV е призовал за прекратяване на огъня, което да позволи доставянето на храна и медицинска помощ, както и доброволната и безопасна евакуация на цивилните.

В края на разговора папата е потвърдил ангажимента на Светия престол към насърчаването на диалога и мира.

Олешки се намира на левия бряг на река Днепър, в частта от Херсонска област под руски контрол. Папа Лъв XIV и Владимир Путин са разговаряли по телефона и на 4 юни 2025 г.

Междувременно папата е в болница „Джемели“ от вторник, след като е претърпял операция за отстраняване на долния дял на десния бял дроб.

Редактор: Георги Иванов
Източник: Vatican News

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