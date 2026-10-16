Папа Лъв XIV показва признаци на трайно подобрение, след като във вторник бе опериран от рак на белия дроб, и може отново напълно самостоятелно да извършва обичайните си ежедневни дейности, съобщи Ватиканът.

Очаква се в неделя папата да направи първата си публична проява, откакто бе хоспитализиран, за да отслужи традиционната молитва „Ангел Господен“, а подготовката за планираното му посещение в Южна Америка през ноември продължава, се казва още в изявление.

Папа Лъв XIV с първо послание след диагнозата рак на белия дроб

71-годишният Лъв днес също така оглави литургия в специален храм в болницата, заяви говорителят на Ватикана Матео Бруни.

При хирургическа операция на 13 октомври бе отстранен долният дял на десния бял дроб на Светия отец, след като лекарите установиха наличието на предполагаем раков възел .

Операцията потвърди, че той страда от аденокарцином, който е най-разпространеният вид рак на белия дроб. Лекарите все още чакат резултатите от изследванията за установяване на точния молекулярен и генетичен профил на рака, дали той се е разпространил извън премахнатата част на дроба и дали ще е необходимо допълнително лечение.

Редактор: Никола Тунев