Папа Лъв XIV отправи първото си послание след операцията на белия дроб и благодари на католиците за молитвите и подкрепата им. Понтификът е диагностициран с белодробен аденокарцином - често срещан вид рак на белия дроб, съобщава CNN.

В послание до участниците в симпозиум по повод 10-ата годишнина от публикуването на документа Amoris laetitia на папа Франциск Лъв XIV отбелязва, че през последните дни не е могъл да бъде сред тях.

Специална молитва за здравето на папа Лъв XIV бе отправена на площад "Св. Петър" във Ватикана

„Благодаря ви от сърце за молитвите и за съвместната работа. Споделянето на опит и внимателното изслушване са дар за цялата Църква“, пише папата. Той призовава вярващите да продължат да се молят за него и уверява, че самият той се моли за тях.

Възстановяването след операцията протича по план

Диагнозата бе поставена по време на 90-минутна операция в Рим във вторник. Лекарите са отстранили долния дял на единия бял дроб на понтифика.

Възстановяването на Лъв XIV „протича според очакванията“, съобщават лекарите Луиджи Карбоне и Стефано Маргаритора. По информация на медицинския екип папата вече се разхожда в болничното си отделение.

Говорителят на Ватикана съобщи, че в сряда понтификът е отслужил литургия заедно с други свещеници в специално обособено помещение на етажа, на който е настанен.

През уикенда Лъв XIV съобщи пред вярващите на площад „Свети Петър“, че му предстои операция. Тогава той обясни, че образуванието в белия му дроб е открито в ранен стадий.

Заради лечението си папата е отменил всички публични прояви до 20 октомври. Въпреки това през следващия месец се очаква да предприеме продължително пътуване до Южна Америка.

Според информацията на CNN няма данни Лъв XIV да е пушач. В семейството му обаче има история на онкологични заболявания. По-големият му брат Луис Превост в момента също се лекува от рак, а родителите му са починали от заболяването през 90-те години.

Редактор: Георги Иванов