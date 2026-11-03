Омбудсманът Велислава Делчева предложи спешно изслушване в Комисията по енергетика към 52-рото Народно събрание. Тя се обърна към председателя и членовете заради честите аварии и продължителните прекъсвания на топлоподаването в източните райони на София. Делчева настоява да бъдат изслушани отговорните институции и ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД.

Повод за реакцията са стотиците жалби и сигнали, постъпили в институцията. Гражданите съобщават за чести аварийни спирания на топлата вода, забавено отстраняване на повредите и липса на конкретна информация кога услугата ще бъде трайно възстановена.

Засегнати са хиляди домакинства в кварталите „Изток“, „Дианабад“, „Полигона“, „Младост 1“, „Младост 1А“, „Младост 2“, „Младост 3“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Дружба 1“, „Дружба 2“ и други райони на столицата.

Припомняме, че проблемите продължават от края на август 2026 г. Въпреки обявения планов ремонт и профилактика на съоръженията в периода от 28 август до 13 септември, след приключването им последваха множество аварии. В редица случаи отстраняването им надхвърля нормативно определения 48-часов срок.

Особено притеснителен е фактът, че в някои сгради прекъсванията на топлоснабдяването, включително плановите и последвалите аварийни спирания, са с обща продължителност над два месеца. А проблемите продължават и през ноември, след началото на отоплителния сезон.

Омбудсманът обръща внимание на обезпокоителната ситуация и с оглед на данните, представени от министъра на енергетиката на 28 октомври 2026 г. Според тях към септември „Топлофикация София“ ЕАД е изпълнило едва около 19% от инвестиционната си програма и 31% от ремонтната програма.

Делчева подчертава, че продължителното лишаване на гражданите от топла вода, липсата на предвидимост и недостатъчната информация за сроковете за отстраняване на авариите изискват своевременна реакция от всички компетентни институции.

Тя посочва, че са обезпокоителни и сигналите за течове на гореща вода от топлопреносни съоръжения в близост до жилищни сгради. Според гражданите в някои случаи те водят до наводняване на приземни етажи и създават риск от увреждане на конструктивната устойчивост на сградите. Това налага своевременна проверка и оценка на потенциалните рискове за безопасността на живеещите.

Омбудсманът припомня, че още през септември 2026 г. е сезирала министъра на енергетиката, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране и общинските власти. Поискани са извънредни проверки на техническото състояние на съоръженията и мерки за гарантиране на качествено и непрекъснато топлоснабдяване.

Велислава Делчева предлага Комисията по енергетика към парламента да изслуша ресорния министър и ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД. Сред поканените са още кметът на София, председателят на Столичния общински съвет (СОС), представители на общинската комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, както и председателят на КЕВР.

Целта е да се изяснят причините за честите аварии и състоянието на топлопреносната мрежа. Ще бъдат обсъдени и изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма, ресурсите за аварийни дейности и сроковете за трайно възстановяване на топлоподаването.

Делчева настоява и за обективна оценка на техническото и финансовото състояние на дружеството. Тя посочва, че по данни на „Булгаргаз“ задълженията на „Топлофикация София“ вече надхвърлят 900 млн. евро. Освен това договореният график за погасяването им системно не се спазва.

Редактор: Габриела Павлова