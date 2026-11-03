Полският министър-председател Доналд Туск заяви днес, че през изминалата нощ Полша е осуетила възможна провокация на границата с руския анклав Калининград. Туск уточни, че е бил информиран малко след полунощ за съмнителна дейност на тази граница в северната част на Полша.

Успяхме да осуетим опитите за провокация, ако това е било намерението. Доналд Туск

Междувременно полската полиция, гранична охрана и армията започнаха мащабна операция по границата на страната с руския ексклав Калининград.

Имало е сигнали, че през следващите дни могат да бъдат извършени саботажни действия в района на границата с Калининград, заяви днес началникът на полската полиция Марек Борон пред радиостанция "Ер Ем Еф".

"Трябва да гарантираме сигурността на живеещите там граждани, но също така да защитим инфраструктурата и да реагираме на всякакви възможни ситуации, които биха могли да застрашат населението", добави Борон. Той посочи и че полицейските сили в граничния район са подсилени със служители, изпратени от други части на страната.

Елитното подразделение на полската армия също е разположено в района, каза военен говорител пред вестник "Факт".

Полша, която е член на ЕС и НАТО, има 232-километрова граница с Калининградския ексклав. Тази силно милитаризирана руска територия е обградена от държавите членки на НАТО Полша и Литва и често е определяна като "непотопяемия самолетоносач на Москва".

По-рано тази година американски медии съобщиха, позовавайки се на нови разузнавателни данни, че руският президент Владимир Путин може да се опита да провери решимостта на НАТО чрез ограничено нападение срещу държава членка на алианса. Възможните сценарии варират от кибератака до ограничено навлизане на войници с неустановена самоличност и без отличителни знаци на територията на страна от НАТО.

Редактор: Ивета Костадинова