Романът „Градинарят и смъртта” донесе пореден голям международен успех за българската литература.

„Случи се! Спечелихме шведската международна литературна награда с романа „Градинарят и смъртта”. Тази сутрин всички шведски вестници без изключение обявяват, че една българска книга е носител на голямата награда на Стокхолм”, съобщи писателят Георги Господинов в официалния си профил във Facebook.

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Тържественото връчване на престижното отличие ще се състои на 19 януари в шведската столица Стокхолм.

Българският автор поздрави и колегите си, които достигнаха до финала за наградата – световноизвестните писателки Саманта Швеблин и Олга Раун.

„За мен беше чест да съм с тях”, сподели Господинов. Той поздрави и преводача на романа на шведски език Хана Сандборг, както и издателя Ола Валин.

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„Градинарят и смъртта” излезе в Швеция след огромния международен успех на предишната книга на Господинов – „Времеубежище”, с която той стана първият български автор, спечелил престижната международна награда „Букър”.