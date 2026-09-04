Георги Господинов спечели наградата за европейска литература "Жан Моне" за книгата "Градинарят и смъртта". Това обяви той в своя Facebook профил.

"Радвам се да съобщя, че наградата Jean Monnet 2026 за европейска литература отива при "Градинарят и смъртта", превод на френски Мари Врина! Официалното съобщение излезе тази вечер по френските медии", написа авторът в публикацията си.

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"Книга на светлината срещу черната дупка на смъртта", казва председателят на журито Жерар дьо Кортанс.

В съобщение, изпратено след обявяването на наградата му, Георги Господинов поставя тази награда в европейска перспектива. „Получаването на наградата „Жан Моне“ е огромна чест и истинско насърчение“, пише той, преди да обясни, че Европа и емпатията заемат централно място в книгите му.

Според него, този нов роман е много личен, но също така разказва историята на цяло поколение: това на неговите родители, родени в края на Втората световна война, а след това станали свидетели на падането на Берлинската стена и сътресенията на съвременна Европа. Господинов отново противопоставя грандиозни исторически разкази на интимни спомени, индивидуални животи и, в този случай, градините, оставени като наследство.

Наградата му ще бъде официално връчена в Коняк на 21 ноември в негово присъствие, като част от 39-ия Европейски литературен фестивал в Коняк, който ще се проведе от 19 до 22 ноември. Церемонията ще бъде последвана от дискусия с автора, модерирана от Жерар Мьодал, член на журито.

Редактор: Никола Тунев