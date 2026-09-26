Време е за кампанията „Събуди се… За тях“. От началото на новия телевизионен сезон, в предаването всяка седмица даваме думата на смислени кампании от сферите на социалното предприемачество, образованието и културата. Днес ще ви разкажем за Международния студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански“ в Стара Загора.

Мила и Мирела дават път на много млади хора като ги събират за няколко дни на едно място. Това е 5-о издание на фестивала. По думите им се опитват да направят общност сред младите.

В навечерието на 15 септември „Събуди се… За тях“ застава зад фондация „Четене"

Входът е свободен, а участниците са от България, Румъния, Великобритания, Словения, Швейцария и Гърция.