На около 20 километра от Варна, край село Болярци, се намира една необичайна и изключително атрактивна колекция от летателни машини. Тук са събрани пътнически и бойни самолети, както и легендарни хеликоптери от миналото, отдавна изведени от експлоатация. Вместо да бъдат нарязани за скрап, машините получават шанс да останат част от историята на българската авиация. Колекционерът Кирил Киров е човекът, който стои зад необичайната колекция. Неговата цел е постепенно да създаде частна колекция, която да съхрани спомена за българското авиационно наследство.

Любовта на Кирил към авиацията започва още от детството. „От малък мечтаех за небето – да полетя. Така се случиха нещата, че не станах пилот. После мина време и така осъществих тази мечта. Изкарах курс в Пловдив. След това си взех малък самолет и с него започнах да летя”, разказва колекционерът.

Така той създава импровизирана писта край варненското село Болярци. Малко след това Кирил започва да търси стари летателни машини, които вече не са в експлоатация и в много случаи са заплашени да отидат за скрап. В това му помагат и хора от авиационните среди. „Авиаторите са малко по-особена порода хора. При тях винаги им трепва сърцето, когато видят машини. Всеки дерзае и иска да бъдат запазени. Това ги радва. Помагат много от авиационните среди хора”, споделя той.

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Край Болярци се събират самолети и вертолети от различни поколения. Сред експонатите са два легендарни съветски изтребителя – МиГ-17 и МиГ-21. „Ще започна с военните. Единият е МиГ-17, а другият е МиГ-21. МиГ-17 е дозвуков изтребител. За който не знае, скоростта на звука е 1234 км/ч. Машината не може да достигне тази скорост, затова е дозвуков”, обяснява колекционерът.

Сред най-впечатляващите машини обаче е пътническият Ту-134 – самолетът, който се оказва и едно от най-големите предизвикателства за Кирил. „Горе долу една година дерзахме за него”, споделя той.

Събирането на машините е само първата стъпка. Следва далеч по-сложната задача – тяхната реставрация. „От догодина започваме реставрацията на самите машини. Първо най-вероятно ще бъдат реставрирани двата вертолета. Досега се събираха части за тях. Изключително трудно е да намериш частите, защото отдавна вече ги няма”, казва Кирил.

А когато старите машини отново изглеждат като самолети, колекционерът иска да има не просто колекция, а място, което да събира хората около авиацията. „Искам музеят да бъде като център на авиационните среди. Нека да идват и деца. Искам да възродим кръжоците по авиомоделизъм”, добавя Кирил.

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