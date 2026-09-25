Тейлър Суифт посвети нова песен на родния град на съпруга си – състезателя по американски футбол Травис Келси, и така отвърна на хората, които критикуват връзката и брака им.

Поп звездата издаде четири нови песни като допълнение към изключително успешния си албум The Life of A Showgirl. Това е първата ѝ нова музика, откакто двойката сключи брак на 3 юли.

Тейлър Суифт добавя четири нови песни към последния си албум

Новите парчета в албума The Life Of A Showgirl: The Encore се казват Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding и Babylon. Кливланд е градът в щата Охайо, където е израснал Келси. В припева на едноименната песен Тейлър Суифт пее: „Той вече ме заведе в Кливланд / И ми показа Хайтс, така че, мразете колкото си искате / Това е любовта на живота ми”.

Във финалния припев тя загатва и за сватбата им, която се състоя в „Медисън скуеър гардън“ в Ню Йорк, пеейки: „Сега съм в бяло, така че, мразете колкото си искате / Това е любовта на живота ми”. В песента Суифт казва още, че е намерила човека, който не я смята за напълно непоносима.

Преди това изпълнителката обясни, че песните в делукс изданието не са били част от оригиналния албум, а са написани, след като проектът вече се е превърнал в хит. Тя ги е създала след пътуване до Швеция, където е празнувала успеха на албума заедно с продуцентите Макс Мартин и Шелбак.

„Всъщност просто искахме да спрем за миг, да се насладим на момента и да си дадем сметка колко сме благодарни за всичко. В сградата обаче имаше студио и ние направихме това, което винаги правим, когато ни връхлетят силни емоции – написахме още песни”, сподели певицата в профила си в Instagram.

Музикалното видео към Patient Zero с участието на Дакота Джонсън и Колин Фарел ще бъде показано на Видео музикалните награди на MTV тази неделя. На церемонията Тейлър Суифт ще влезе в историята като първия човек, получил новата награда на MTV – Artist Director Honors, която отличава изпълнители, режисиращи сами собствените си видеоклипове.

Редактор: Мария Барабашка