Украинските сили са нанесли удари по петролна рафинерия в руския град Перм и по завод за електронни компоненти в Уляновск през изминалата нощ, съобщава „Киев Индипендънт“. Перм се намира на около 1500 километра от границата между Украйна и Русия.

След удара по рафинерията в Перм избухнал пожар, съобщават очевидци, цитирани от Telegram канала Exilenova Plus. В Уляновск е атакуван заводът „Искра“, който произвежда компоненти за комуникационна и радиотехника. Експлозии са регистрирани и във Воронеж, където била задействана противовъздушната отбрана. Според Exilenova Plus е повреден и завод за производство на синтетичен каучук.

Русия и Украйна си размениха масирани удари с дронове, в Одеска област е загинало дете

В окупирания от Русия Луганск е ударен голям магазин за строителни материали и стоки за дома, съобщава независимото руско издание „Астра“. На мястото преди руската окупация се е намирал обект на украинската верига „Епицентър“.

Украйна редовно извършва атаки с дронове по военни и промишлени обекти дълбоко на руска територия, както и в окупираните украински области. Само през последните дни е съобщавано за удари по петролни обекти в Ростовска област и Краснодарския край, както и край рафинерията в Уфа.

Междувременно Русия продължава ударите си по украински градове. При руска атака с балистични ракети срещу Киев през нощта на 24 септември са загинали двама души, а осем са били ранени. Повредени са родилен дом и жилищни сгради.

Редактор: Ралица Атанасова