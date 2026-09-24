Съветът на ЕС съобщи, че включва руската телевизионна звезда Ксения Фьодорова в списъка със санкционираните за дейности, свързани с манипулиране на информация. Съветът отбелязва, че Фьодорова има роля за продължаващите хибридни дейности на Русия, с което подкопава демокрацията и стабилността в ЕС, предава кореспондентът на БТА в Брюксел Николай Желязков.

EU sanctions Russian pundit Xenia Fedorova after expulsion from France

➡️ https://t.co/9G1umovnmq pic.twitter.com/L2xHghQNLC — FRANCE 24 (@FRANCE24) September 24, 2026

Фьодорова е бивш ръководител в телевизионния канал "Ар Ти" във Франция. Като шеф на дирекция "Информация" тя е участвала в прилагането и разпространението на редакционната линия на медията, включително на проруски твърдения в контекста на руското военно нападение срещу Украйна, се допълва в съобщението.

След като излъчването на "Ар Ти" беше прекратено в ЕС, Фьодорова продължи да разпространява във френски медии като "Се Нюз", "Юроп 1" и "Жи Ди нюз" твърдения, съвпадащи с посоката на руските власти по отношение на войната срещу Украйна, европейската подкрепа за Киев, за НАТО и отношенията между Русия и ЕС, се посочва в текста.

С днешното решение санкциите вече обхващат общо 81 физически лица и 20 организации. За включените в списъка се прилага запор на имущество, а на гражданите и дружествата от ЕС е забранено да им предоставят финанси или други икономически средства.

Редактор: Ина Григорова