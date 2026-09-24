Докато у нас се опасяваме, че цените на горивата може да стигнат 2 евро за литър, във Франция тази тарифа вече изглежда добра. Там дизелът вече струва средно рекордните 2,40 евро за литър - с близо 70 евроцента повече, отколкото преди началото на войната с Иран в края на февруари. Бензинът също отдавна премина границата от 2 евро.

Според френското правителство към момента няма реален недостиг на горива и не се очаква такъв поне през следващите два месеца. На практика обаче на около 15% от бензиностанциите в страната има проблеми с наличностите на един или друг вид гориво.

Една от големите вериги бензиностанции във Франция е решила да ограничи цените на своите обекти. Там бензинът се продава за около 2 евро за литър, А98 - за 2,20 евро, а дизелът - за 2,29 евро. Именно по-ниските цени привличат голям брой шофьори и водят до огромни опашки, а на някои от тези обекти горивото свършва.

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Има обаче и бензиностанции, на които определени горива липсват. На места колонките са затворени, а на други големи цистерни доставят нови количества. Най-често проблемът се наблюдава именно там, където цените са по-ниски и търсенето е най-голямо.

На независимите бензиностанции цените може да бъдат значително по-високи. На една от тях дизелът в сряда е струвал 2,56 евро за литър, а бензинът - между 2,38 и 2,45 евро. Това предизвиква ново недоволство сред шофьорите.

Кризата във Франция може да бъде разделена на два основни етапа. Преди началото ѝ дизелът се е продавал за около 1,70 евро за литър, а бензинът - за около 1,60-1,70 евро. След рязкото поскъпване в края на февруари цените преминават границата от 2 евро, като дизелът достига 2,30-2,40 евро за литър. След известно успокоение през лятото от юли насам отново започва постепенно поскъпване.

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На фона на мерките, които други европейски държави предприемат, френското правителство засега е по-предпазливо. Властите многократно са заявявали, че няма достатъчно средства в бюджета за мащабни допълнителни компенсации. Въпреки това, преди дни беше обявена еднократна помощ от 100 евро за близо 6 милиона души, които използват автомобилите си по необходимост. Сред тях са медицински сестри, помощен персонал и хора, живеещи или работещи в райони, в които общественият транспорт не е достатъчно развит.

Предвижда се и друга мярка - работодателите да могат да изплащат годишна еднократна помощ от 1000 евро на служители, за които използването на автомобил е необходимост.

Засега не се планира намаляване на акцизите и данъците върху горивата, нито въвеждане на допълнителни ограничения върху цените.

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