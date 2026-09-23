Товарен кораб е бил поразен при обстрел в Ормузкия проток, предаде Британската агенция за морски търговски операции.

По данни на организацията плавателният съд е бил ударен от снаряд с неустановен произход. След атаката на борда е избухнал пожар, а корабът е останал без управление и се носи по течението.

Екипажът е евакуиран. Съобщава се и за двама пострадали.

Британски контейнеровоз е ударен от снаряд в Ормузкия проток

Инцидентът се случва на фона на засилено напрежение в Ормузкия проток и поредица от атаки срещу плавателни съдове в района. Трафикът през стратегическия морски маршрут е сериозно затруднен заради заплахи и нападения срещу корабоплаването.

Ормузкият проток е един от най-важните морски коридори за световната икономика. През него преминават значителни количества петрол и втечнен природен газ, както и други суровини и стоки.

Редактор: Цветина Петкова