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Съобщава се за двама пострадали
Товарен кораб е бил поразен при обстрел в Ормузкия проток, предаде Британската агенция за морски търговски операции.
По данни на организацията плавателният съд е бил ударен от снаряд с неустановен произход. След атаката на борда е избухнал пожар, а корабът е останал без управление и се носи по течението.
Екипажът е евакуиран. Съобщава се и за двама пострадали.
Британски контейнеровоз е ударен от снаряд в Ормузкия проток
Инцидентът се случва на фона на засилено напрежение в Ормузкия проток и поредица от атаки срещу плавателни съдове в района. Трафикът през стратегическия морски маршрут е сериозно затруднен заради заплахи и нападения срещу корабоплаването.
Ормузкият проток е един от най-важните морски коридори за световната икономика. През него преминават значителни количества петрол и втечнен природен газ, както и други суровини и стоки.Редактор: Цветина Петкова
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