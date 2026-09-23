Скални маси се срутват от най-високия връх в Германия – Цугшпице в Южна Бавария, съобщи ДПА. Основната причина е топенето на вечната замръзналост (пермафрост) вследствие на климатичните промени, което води до все по-чести лавини от камъни.

От 22 септември, когато срутването е забелязано за първи път, са се откъснали няколко кубически метра скална маса, предизвиквайки огромен облак от прах.

Климатичните промени са допринесли за катастрофалното срутване на ледник и скали в Непал

Заместник-началникът на планинската спасителна служба в Грайнау Франц Дьорфлер отбеляза, че макар падането на камъни в района вече да не е необичайно явление, мащабът на последното срутване е нетипичен за високия 2962 метра връх, разположен на германско-австрийската граница. Той допълни, че е трудно да се оцени точният обем на откъсналите се скали, тъй като засегнатият участък е напълно недостъпен.

Служителите на зъбчатата железница „Цугшпицбан“, която стига почти до самия връх, в момента наблюдават ситуацията от разстояние. Според Дьорфлер няма засегнати сгради или туристически пътеки.

Експертите обясняват, че скалите на Цугшпице са споени, благодарение на вечната замръзналост. С повишаването на глобалните температури, обаче, тази естествена спойка намалява, което води до все по-често свличане на скални маси.

Редактор: Цвета Лазаркова